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      Мечта экоактивиста: в Дании построят уникальный квартал из переработанных материалов

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      Экопоселение появится в Копенгагене
      Экопоселение появится в Копенгагене / Dezeen.com

      Экопоселения, для строительства которого будут использовать только повторно переработанные материалы, должно появиться в столице Дании.

      На такой экологический участок в Копенгагене отведут участок площадью 35 тысяч квадратных метров.

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      Проект под названием UN17 Village появится в районе Эрестад, который сейчас активно развивается, пишет Dezeen.

      Ранее известное датское бюро BIG Architects уже спроектировало здесь несколько узнаваемых зданий, среди которых: VM Houses, Mountain Dwellings и 8 House.

      Над проектом экопоселения будет работать архитектурная студия Lendager Group and Årstiderne Arkitekter.

      Данія Копенгаген екопоселення
      Революционное экопоселение появится в районе Копенгагена Эрестад

      По замыслу авторов квартал будет состоять из 400 квартир. Модули домов будут иметь зеленые крыши и дождеприемники, через которые жителей будут обеспечивать водой.

      екоквартал Данія Копенгаген
      Экоквартал в Копенгагене будет рассчитан на 400 квартир

      Здания будут использовать только солнечную и геотермальную энергию.

      Публичными просторанствами в этом экоквартале смогут пользоваться не только его жители, но и жители других районов Копенгагена.

      екоквартал Копенгаген Данія екологія
      Публичным пространством экоквартала в Копенгагене смогут пользоваться все желающие

      Проект предусматривает строительство собственных теплиц для выращивания собственных продуктов, а также открытие заведений фуд-шеринга, где люди смогут ими делиться.

      екоквартал екопоселення теплиці Копенгаген Данія
      В экоквартале будут предусмотрены места для теплиц и специализированных магазинов

      Создатели UN17 Village называют его первым в мире строительным проектом, который будет отвечать всем 17 "целям устойчивого развития". Эта программа была утверждена на саммите ООН в 2015-м году.

      Цілі сталого розвитку екологія програма ООН
      17 целей устойчивого развития

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Крутые здания Дания Экология
      Источник: 24 канал
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