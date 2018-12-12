Мечта экоактивиста: в Дании построят уникальный квартал из переработанных материалов

Экопоселения, для строительства которого будут использовать только повторно переработанные материалы, должно появиться в столице Дании.

На такой экологический участок в Копенгагене отведут участок площадью 35 тысяч квадратных метров.

Смотрите также: Как выглядит туалет, с которого можно любоваться полярным сиянием

Проект под названием UN17 Village появится в районе Эрестад, который сейчас активно развивается, пишет Dezeen.

Ранее известное датское бюро BIG Architects уже спроектировало здесь несколько узнаваемых зданий, среди которых: VM Houses, Mountain Dwellings и 8 House.

Над проектом экопоселения будет работать архитектурная студия Lendager Group and Årstiderne Arkitekter.



Революционное экопоселение появится в районе Копенгагена Эрестад

По замыслу авторов квартал будет состоять из 400 квартир. Модули домов будут иметь зеленые крыши и дождеприемники, через которые жителей будут обеспечивать водой.



Экоквартал в Копенгагене будет рассчитан на 400 квартир

Здания будут использовать только солнечную и геотермальную энергию.

Публичными просторанствами в этом экоквартале смогут пользоваться не только его жители, но и жители других районов Копенгагена.



Публичным пространством экоквартала в Копенгагене смогут пользоваться все желающие

Проект предусматривает строительство собственных теплиц для выращивания собственных продуктов, а также открытие заведений фуд-шеринга, где люди смогут ими делиться.



В экоквартале будут предусмотрены места для теплиц и специализированных магазинов

Создатели UN17 Village называют его первым в мире строительным проектом, который будет отвечать всем 17 "целям устойчивого развития". Эта программа была утверждена на саммите ООН в 2015-м году.



17 целей устойчивого развития

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: