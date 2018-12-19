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      Квартал у Торонто перетвориться на "гору" зі скляної цегли: фантастичний проект

      382 Читать новость на русском
      Проект кварталу у Торонто зі скляної цегли
      Проект кварталу у Торонто зі скляної цегли / azuremagazine.com

      Всесвітньо відоме данське архітектурне бюро BIG Architects зведе приголомшливий багатоквартирний комплекс у найбільшому місті Канади Торонто.

      Неймовірний проект під назвою King Street West скадатиметься із кількох модулів, зібраних за каскадним принципом.

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      Такий стиль є своєрідною візитівкою BIG Architects.

      Канада Торонто архітектура
      Квартал зі скляної цегли у Торонто: візуалізація

      Назву футуристичному кварталу дасть вулиця Кінґ Вест, на якій він розташується поміж кількома парками та будинками з червоної цегли початку ХХ століття.

      Тороно скляна цегла каскад BIG Architects
      Проекту каскадного кварталу від бюро BIG Architects у Торонто

      За задумом архітекторів, значний об'єм будівлі збалансують наскрізні арки, проходи, прозорі стіни зі скляної цегли та зелені дахи.

      Окрім квартир, у комплексі також передбачені площі для магазинів, кафе, ресторанів.

      Канада Торонто BIG Architects скляна цегла
      Як виглядатиме квартал зі скляної цегли у Торонто

      Окрасою кварталу стане площа у центрі, які планують повністю відвести під громадський простір.

      Канада Торонто квартал скляна цегла
      Площа у центрі кварталу зі скляної цегли від BIG Architects

      Завдяки особливостям конструкції та використанню саме скляної цегли сонячне проміння зможе безперешкодно потрапляти у приміщення.

      Архітектори зізнаються, що мали на меті створити альтернативу звичним для Торонто хмарочосам, пише Azure Magazine.

      Канада Торонто каскад скляна цегла
      "Гора" у вигляді житлового кварталу з'явиться у Торонто

      До слова, напередодні у Данії представили проект екопоселення, яке збудують лише з перероблених матеріалів.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Канада Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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