Квартал у Торонто перетвориться на "гору" зі скляної цегли: фантастичний проект

Всесвітньо відоме данське архітектурне бюро BIG Architects зведе приголомшливий багатоквартирний комплекс у найбільшому місті Канади Торонто.

Неймовірний проект під назвою King Street West скадатиметься із кількох модулів, зібраних за каскадним принципом.

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Такий стиль є своєрідною візитівкою BIG Architects.



Квартал зі скляної цегли у Торонто: візуалізація

Назву футуристичному кварталу дасть вулиця Кінґ Вест, на якій він розташується поміж кількома парками та будинками з червоної цегли початку ХХ століття.



Проекту каскадного кварталу від бюро BIG Architects у Торонто

За задумом архітекторів, значний об'єм будівлі збалансують наскрізні арки, проходи, прозорі стіни зі скляної цегли та зелені дахи.

Окрім квартир, у комплексі також передбачені площі для магазинів, кафе, ресторанів.



Як виглядатиме квартал зі скляної цегли у Торонто

Окрасою кварталу стане площа у центрі, які планують повністю відвести під громадський простір.



Площа у центрі кварталу зі скляної цегли від BIG Architects

Завдяки особливостям конструкції та використанню саме скляної цегли сонячне проміння зможе безперешкодно потрапляти у приміщення.

Архітектори зізнаються, що мали на меті створити альтернативу звичним для Торонто хмарочосам, пише Azure Magazine.



"Гора" у вигляді житлового кварталу з'явиться у Торонто

До слова, напередодні у Данії представили проект екопоселення, яке збудують лише з перероблених матеріалів.