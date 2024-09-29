Про це напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, де саме очікується сніг.

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Сніг в Україні

Експертка зазначила, що після проходження атмосферного фронту, на високогір'ї вже можуть бути прояви досить-таки осіннього характеру погоди. Подекуди не те, що заморозки, втім, відчутне зниження температури.

Якщо говорити саме про високогір'я Карпат, 30 вересня, навіть подекуди може мокрий сніг пролітати, але це ще досить локально й тільки на високогір'ї. І температура впродовж доби буде плюсова – +1 – + 6 градусів тепла,

– сказала Наталія Птуха.

Водночас експертка додала, що з 1 жовтня знову буде опадів. Температура вночі залишиться на рівні +1 – +6, а вдень +4 – +10 градусів.

Тобто локальне зниження до 0, звичайно, може розпочинатися, але поки що ще не масово і не так тривало. І поки що тільки на високогір'ї Карпат,

– наголосила синоптикиня.

До речі, вранці 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський вже зафіксували 0 градусів.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду на останні дні вересня, яким буде жовтень в Україні, – чи чекати затяжних слив, сильних морозів, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

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