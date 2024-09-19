У горах можна відчути значне похолодання. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Як змінилась погода у Карпатах

Станом на 08:30 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ. Вітер північний, північно-східний, 15-17 метрів у секунду, температура повітря 0 градусів,

– повідомили рятувальники.

У повідомлені також показан кадр із вершини гори, на якому можна побачити, що погода дійсно туманна та дощова.

Погода у Карпатах / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зазначимо, що на вихідних 21 – 22 вересня Україна перебуває під впливом антициклонів. У більшості областей прогнозували суху та малохмарну погоду.

При цьому на 19 вересня у низці регіонів України оголосили штормове попередження через негоду, включаючи грози та сильні вітри. Водночас очікується зниження температури вночі – через зменшення хмарності. У денні години показники все ще будуть доволі комфортними.