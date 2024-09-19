Чи будуть дощі та грози на вихідних, напередодні розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив прогноз погоди на тиждень.

Дізнайтеся також Якою буде погода до кінця вересня: тепло затримається, чи прийде похолодання й затяжні зливи

Погода на вихідні

Кібальчич писав, що в суботу, 21 вересня, під впливом антициклону по всій Україні очікується сонячна погода. Без опадів. Вітер північний/ північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +10 – +15 градусів, лише на узбережжі морів до +16 – +18 градусів. Вдень в Україні +23 – +28 градусів.

У неділю, 22 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України,

– зазначив синоптик.

Додав, що вітер буде північний, 3 – 8 градусів на секунду. До речі, неділя також буде доволі-таки теплою. Як і в суботу, вночі +10 – +15 градусів, на узбережжі морів +16 – +18. Вдень в Україні +23 – +28 градусів.