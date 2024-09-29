Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Також сказали, де саме йтимуть дощі в передостанній день вересня.
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Дощі в Україні
Синоптики зазначили, що 29 вересня на Заході, крім Волинської та Хмельницької областей, пройдуть значні дощі. Окрім того, в більшості західних областей і на Житомирщині пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
У Карпатах сильний дощ. II рівень небезпечності, помаранчевий.
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Де прогнозують сильні дощі / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що про сильні дощі на вихідних раніше попереджала синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, експертка зазначала, що в неділю на Заході й Житомирщині пройдуть помірні, місцями значні дощі.
Синоптикиня зауважила, що це буде доволі-таки інтенсивний атмосферний фронт. Йдеться уже не про локальні опади.
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Якою буде погода в жовтні
- Синоптики зробили прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2024 року. Зокрема, зазначили, що у другий місяць осені передбачається +7 – +13 градусів. Це 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму.
- Місячна кількість опадів у жовтні очікується 31 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 77 – 101, що в межах норми.
- До речі, за кліматичними характеристиками, середня місячна температура повітря в жовтні становить +6 – +14 градусів. У Карпатах подекуди +4 – +5 градусів.
- Абсолютний мінімум, який колись фіксували, -4 – -16 градусів. Втім, у північних, центральних і східних областях, а ще в Карпатах подекуди -17 – -23 градуси, у Криму 0 – -3 градуси.
- Цікаво, що заморозки в першій половині жовтня – звичне явище.
- Абсолютний максимум +26 – +34 градуси, у Криму +35. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус.