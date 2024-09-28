Де саме чекати значного похолодання, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Наприкінці тижня зниження температури вже відчули жителі західних областей. Втім, воно ще не було сильним.

Далі, вже в неділю, зміна погодних умов стане більш відчутною. Синоптикиня розповідала, що буде проходити більш яскраво виражений, більш активний атмосферний фронт саме з Північного Заходу. Він спричинить зміну повітряних потоків. Тож денні максимуми будуть вже не +20 – +25 градусів у більшості областей, а +15 – +20 градусів.

В Укргідрометцентрі уточнили, що 29 вересня в західних областях і на Житомирщині впродовж доби очікується зниження температури до +9 – +14 градусів.

Цікаво, що Півдня та Сходу таке похолодання ще не дістанеться. Ба більше, може утримуватися +25 градусів. Температурний фон особливо не зміниться.

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Заморозки та сніг

Наталія Птуха зауважила, що на високогір'ї вже після цього проходження атмосферного фронту, після неділі, вже можуть бути прояви такого досить осіннього характеру погоди. Мовляв, не те, що заморозки, але відчутне зниження температури.

Якщо говорити саме про високогір'я Карпат, 30 вересня, навіть подекуди може мокрий сніг пролітати, але це ще досить локально й тільки на високогір'ї. І температура впродовж доби +1 – + 6 градусів тепла,

– зазначила синоптикиня.

Додала, уже 1 жовтня там знову без опадів. Температура вночі також +1 – +6 градусів, а вдень +4 – +10.

"Тобто локальне зниження до 0 уже, звичайно, може розпочинатися, але поки що ще не масово і не так тривало. І тільки поки що на високогір'ї Карпат", – підсумувала експертка.

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Зверніть увагу! Уже незабаром читайте повне інтерв'ю з Наталією Птухою на сайті 24 Каналу. Дізнайтеся, якої погоди чекати в жовтні, чи можливі морози.