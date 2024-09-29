Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Также сказали, где именно будут идти дожди в предпоследний день сентября.
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Дожди в Украине
Синоптики отметили, что 29 сентября на Западе, кроме Волынской и Хмельницкой областей, пройдут значительные дожди. Кроме того, в большинстве западных областей и на Житомирщине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
В Карпатах сильный дождь. II уровень опасности, оранжевый.
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Где прогнозируют сильные дожди / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что о сильных дождях на выходных ранее предупреждала синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу. В частности, эксперт отмечала, что в воскресенье на Западе и Житомирщине пройдут умеренные, местами значительные дожди.
Синоптик отметила, что это будет довольно-таки интенсивный атмосферный фронт. Речь идет уже не о локальных осадках.
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Какой будет погода в октябре
- Синоптики сделали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в октябре 2024 года. В частности, отметили, что во второй месяц осени предполагается +7 – +13 градусов. Это 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы.
- Месячное количество осадков в октябре ожидается 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101, что в пределах нормы.
- Кстати, по климатическим характеристикам, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет +6 – +14 градусов. В Карпатах местами +4 – +5 градусов.
- Абсолютный минимум, который когда-то фиксировали, -4 – -16 градусов. Впрочем, в северных, центральных и восточных областях, а еще в Карпатах местами -17 – -23 градуса, в Крыму 0 – -3 градуса.
- Интересно, что заморозки в первой половине октября – привычное явление.
- Абсолютный максимум +26 – +34 градуса, в Крыму +35. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус.