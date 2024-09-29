Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Также сказали, где именно будут идти дожди в предпоследний день сентября.

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Дожди в Украине

Синоптики отметили, что 29 сентября на Западе, кроме Волынской и Хмельницкой областей, пройдут значительные дожди. Кроме того, в большинстве западных областей и на Житомирщине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

В Карпатах сильный дождь. II уровень опасности, оранжевый.

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Где прогнозируют сильные дожди / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что о сильных дождях на выходных ранее предупреждала синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу. В частности, эксперт отмечала, что в воскресенье на Западе и Житомирщине пройдут умеренные, местами значительные дожди.

Синоптик отметила, что это будет довольно-таки интенсивный атмосферный фронт. Речь идет уже не о локальных осадках.

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