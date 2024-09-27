Какой будет погода во второй месяц осени, ждать тепла, или все же сильного холода, прогноз на октябрь сделал Укргидрометцентр.

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Погода на октябрь 2024

Синоптики обнародовали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в октябре 2024 года. В частности, отметили, что предполагается +7 – +13 градусов.

На 1 – 1, 5 градуса выше нормы,

– написали в Укргидрометцентре.

Добавили, что месячное количество осадков ожидается 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101, что в пределах нормы.

Климатические характеристики октября

Кстати, по климатическим характеристикам, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет +6 – +14 градусов. В Карпатах местами +4 – +5. Абсолютный минимум -4 – -16 градусов. Однако в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах местами -17 – -23 градуса, в Крыму 0 – -3.

Абсолютный максимум +26 – +34, в Крыму +35. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус.

Заморозки в первой половине октября – явление обычное,

– отметили синоптики.

Среднее месячное количество осадков 29 – 54 миллиметра, местами в горных районах 64 – 84, на Закарпатье 86 – 106 миллиметров, на высокогорье Карпат до 129 миллиметров.