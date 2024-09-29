Ударят ли заморозки уже в ближайшие дни, какой погоды ждать в последние дни сентября и в начале августа, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Похолодание в Украине
Синоптик рассказала, что похолодание почувствуют жители западных, северных и центральных областей. Отметила, что на высокогорье уже после прохождения атмосферного фронта, после воскресенья, могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды.
Кое-где не то, что заморозки, но ощутимое снижение температуры. Если говорить именно о высокогорье Карпат, 30 сентября, даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток +1 – + 6 градусов тепла,
– сказала Наталья Птуха.
Впрочем, уже 1 октября там снова без осадков. Температура ночью также +1 – +6 градусов, а днем +4 – +10 градусов.
То есть локальное снижение до 0 градусов уже, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И только пока на высокогорье Карпат,
– отметила эксперт.
Интересно, что Юг и Восток резкого похолодания еще не почувствуют. Там остается более высокий температурный фон.
"Если говорить как раз таки о первых днях октября, то по Югу, конечно, дневные максимумы все еще будут до +24 градусов преобладать, даже местами до +25 градусов", – отметила Наталья Птуха.
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Прогноз погоды на трое суток
- В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на 29 сентября – 1 октября. В частности, отметили, что в воскресенье на Западе значительные, в Карпатах сильные, на Житомирщине умеренные дожди. В течение суток снижение температуры до +9 – +14 градусов.
- На остальной территории Украины сухо, только в Киевской и Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью +11 – +16, днем +19 – +24 градуса. На Юге до +27.
- В западных, местами северных и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- В течение 30 сентября – на Западе небольшие и умеренные дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Ночью +3 – +8 градусов, днем +7 – +12.
- На остальной территории без осадков, только на Житомирщине, Винницкой области и Юге местами кратковременный дождь. Ночью +8 – +15, днем +20 – +25 градусов. В северных и Винницкой областях +13 – +20 градусов. Местами в Украине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.