Ударят ли заморозки уже в ближайшие дни, какой погоды ждать в последние дни сентября и в начале августа, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

Синоптик рассказала, что похолодание почувствуют жители западных, северных и центральных областей. Отметила, что на высокогорье уже после прохождения атмосферного фронта, после воскресенья, могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды.

Кое-где не то, что заморозки, но ощутимое снижение температуры. Если говорить именно о высокогорье Карпат, 30 сентября, даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток +1 – + 6 градусов тепла,

– сказала Наталья Птуха.

Впрочем, уже 1 октября там снова без осадков. Температура ночью также +1 – +6 градусов, а днем +4 – +10 градусов.

То есть локальное снижение до 0 градусов уже, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И только пока на высокогорье Карпат,

– отметила эксперт.

Интересно, что Юг и Восток резкого похолодания еще не почувствуют. Там остается более высокий температурный фон.

"Если говорить как раз таки о первых днях октября, то по Югу, конечно, дневные максимумы все еще будут до +24 градусов преобладать, даже местами до +25 градусов", – отметила Наталья Птуха.

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