Где и когда именно ждать снега, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Эксперт отметила, что на высокогорье уже после прохождения атмосферного фронта, после воскресенья, могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды. Кое-где ожидаются не то, что заморозки, но ощутимое снижение температуры.

Если говорить именно о высокогорье Карпат 30 сентября даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток +1 – + 6 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Впрочем, уже 1 октября там снова без осадков. Ночью также +1 – +6 градусов, а днем +4 – +10 градусов.

То есть локальное снижение до 0 градусов уже, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И только пока на высокогорье Карпат,

– подчеркнула синоптик.

Обратите внимание! Утром 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский уже зафиксировали 0 градусов.