Чи вдарять заморозки вже найближчими днями, якої погоди чекати в останні дні вересня й на початку серпня, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня розповіла, що похолодання відчують жителі західних, північних і центральних областей. Зазначила, що на високогір'ї вже після проходження атмосферного фронту, після неділі, можуть бути прояви досить-таки осіннього характеру погоди.

Подекуди не те, що заморозки, але відчутне зниження температури. Якщо говорити саме про високогір'я Карпат, 30 вересня, навіть подекуди може мокрий сніг пролітати, але це ще досить локально й тільки на високогір'ї. І температура впродовж доби +1 – + 6 градусів тепла,

– сказала Наталія Птуха.

Втім, уже 1 жовтня там знову без опадів. Температура вночі також +1 – +6 градусів, а вдень +4 – +10 градусів.

Тобто локальне зниження до 0 градусів уже, звичайно, може розпочинатися, але поки що ще не масово і не так тривало. І тільки поки що на високогір'ї Карпат,

– наголосила експертка.

Цікаво, що Південь і Схід різкого похолодання ще не відчують. Там залишається вищий температурний фон.

"Якщо говорити якраз-таки про перші дні жовтня, то по Півдню, звичайно, денні максимуми все ще будуть до +24 градусів переважати, навіть подекуди до +25 градусів", – зазначила Наталія Птуха.

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