Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт сказала, где именно будет лить.

Читайте также Погода на месяц: будет ли октябрь теплым и дождливым

Дожди в Украине

Синоптик отметила, что в воскресенье, 29 сентября, на Западе и Житомирщине пройдут умеренные, местами значительные дожди.

Это будет довольно-таки интенсивный атмосферный фронт. Так же в субботу в Карпатах значительные дожди ожидаем. Они уже будут не локальные,

– отметила Наталья Птуха.

Объяснила, именно тот фронт, который в субботу и воскресенье, по Западу довольно-таки интенсивно себя проявит. Там ощутимо прибавится осадков. Местами будут значительные.

Смотрите также Как долго еще продлится метеорологическое лето: когда начнется настоящая осень

Прогноз погоды на 28 – 30 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Какой будет погода в последние дни сентября, чего ждать в октябре, будут ли затяжные осенние ливни и возможны ли сильные морозы – уже скоро читайте полное интервью с Натальей Птухой на сайте 24 Канала.