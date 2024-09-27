Чи не загрожує Україні схожий циклон найближчими днями, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В Україні будуть сильні дощі

Наталія Птуха зауважила, йдеться про трохи різні характери синоптичних процесів. Розповіла, у суботу й неділю досить активний атмосферний фронт буде в західних областях.

Там внаслідок значних дощів подекуди можуть бути якісь і гідрологічні явища. Звичайно, за необхідності, нашими гідрологами будуть випущені певні попередження. Але принаймні цей процес буде не такий довготривалий, як був у Європі,

– підкреслила синоптикиня.

Додала, там була інша ситуація. Пояснила, що циклон виявився заблокований антициклоном. Він кілька днів крутився на одному.

Були дуже високі температурні контрасти між повітряною масою над Україною, Південним Сходом Європи, і Центральною Європою. Відбувався затік холоду. Через ці контрасти й те, що циклон був заблокований, у Центральній Європі були такі інтенсивні опади.

У нас, те що в найближчій перспективі, найбільше опадів саме 28 – 29 числа по західних областях. Так, тут будуть вони інтенсивні, але, знову ж таки, не такі, вже короткотривалі,

– наголосила Наталія Птуха.

Також додала, що вже з понеділка переважатиме погода без опадів.