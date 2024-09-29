Об этом накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, где именно ожидается снег.
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Снег в Украине
Эксперт отметила, что после прохождения атмосферного фронта, на высокогорье уже могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды. Кое-где не то, что заморозки, впрочем, ощутимое снижение температуры.
Если говорить именно о высокогорье Карпат, 30 сентября, даже кое-где может мокрый снег пролетать, но это еще достаточно локально и только на высокогорье. И температура в течение суток будет плюсовая – +1 – + 6 градусов тепла,
– сказала Наталья Птуха.
В то же время эксперт добавила, что с 1 октября снова будет осадков. Температура ночью останется на уровне +1 – +6, а днем +4 – +10 градусов.
То есть локальное снижение до 0, конечно, может начинаться, но пока еще не массово и не так длительно. И пока только на высокогорье Карпат,
– отметила синоптик.
Кстати, утром 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский уже зафиксировали 0 градусов.
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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде на последние дни сентября, каким будет октябрь в Украине, – ждать ли затяжных сливов, сильных морозов, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
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Сильные дожди накроют часть Украины
- В Укргидрометцентре предупреждали, что 29 сентября в западных областях, кроме Волынской и Хмельницкой, пройдут значительные дожди.
- Кроме того, в большинстве западных областей и Житомирской ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
- В воскресенье в Карпатах сильный дождь. II уровень опасности, оранжевый, отметили синоптики.