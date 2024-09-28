Відповідно до законодавства до ЗСУ можуть призвати осіб трьох категорій. Це призовники, військовозобов'язані та резервісти.

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Призов до 25 років

За словами юристки Наталії Гнатик, кожна категорія має відповідні військово-облікові документи:

призовники – посвідчення про приписку до дільниці;

військовозобов'язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

резервісти – військовий квиток.

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили, що чоловіки від віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати, за умови, якщо вони:

пройшли строкову службу у мирний час;

закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.

У квітні 2024 року статус "обмежено придатний" скасували. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть, якщо їм менше ніж 25 років. Вони не перейшли у категорію призовників.

У таких людей можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження ВЛК. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:

придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає надання військовозобов'язаним до 25-річного віку відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.