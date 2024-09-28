За словами експерта в коментарі для "РБК-Україна", законодавство України не забороняє мобілізованим особам укладати контракт на військову службу. Проте реальність може дещо розчаровувати.

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Як підписати контракт, якщо у ТЦК вручили повістку

ТЦК та СП мають право відмовити у підписанні контракту з огляду на потреби Збройних Сил України та інші важливі фактори, зокрема військово-облікову спеціальність громадянина.

Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі,

– каже Франчук.

Юрист наголошує, що військовозобов'язані, які бажають служити за контрактом, повинні звернутися до ТЦК та СП з відповідною заявою та надати всі необхідні документи.

Після проходження медичної комісії та отримання згоди від ТЦК та СП, вони зможуть укласти контракт на військову службу.

Франчук наголошує, що процес може бути тривалим і без гарантій. Важливо продовжувати виконувати вимоги повістки до отримання остаточного рішення від ТЦК та СП.

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Раніше Міноборони України анонсувало, що сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ запуститься в жовтні 2024 року. Він пропонуватиме актуальні вакансії у військових частинах: як бойові, так і не бойові.