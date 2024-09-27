Як передають "Факти", мобілізувати можуть саме з 25 років.
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Який мобілізаційний вік в Україні
Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році. За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років,
– пишуть журналісти.
Відповідно до пояснення Міністерства оборони України, закон про мобілізацію та військову підготовку також передбачає таке:
- мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;
- з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджують базову військову підготовку;
- від проходження базової військової підготовки в університетах звільняють деякі категорії громадян;
- замість строкової запроваджують базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
- громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
- громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
До 25 років мобілізувати не мають, бо чоловіків 18 – 25 років зараховують до категорії призовників. Але є винятки.
Кого можуть мобілізувати до 25 років:
- чоловіків, які пройшли строкову службу у мирний час;
- чоловіків, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;
- чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними (непридатними до строкової служби у мирний час, але придатними у воєнний час).
"Із квітня 2024 року, згідно із новим законодавством, більше немає статусу "обмежено придатний". Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років. У них можуть перевіряти військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправляти на повторне проходження військово-лікарської комісії", – зауважили в статті.
Які документи слід носити військовозобов'язаним – нагадуємо тут.