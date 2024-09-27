Як передають "Факти", мобілізувати можуть саме з 25 років.

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Який мобілізаційний вік в Україні

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році. За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років,

– пишуть журналісти.

Відповідно до пояснення Міністерства оборони України, закон про мобілізацію та військову підготовку також передбачає таке:

мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджують базову військову підготовку;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняють деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджують базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

До 25 років мобілізувати не мають, бо чоловіків 18 – 25 років зараховують до категорії призовників. Але є винятки.

Кого можуть мобілізувати до 25 років:

чоловіків, які пройшли строкову службу у мирний час;

чоловіків, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними (непридатними до строкової служби у мирний час, але придатними у воєнний час).

"Із квітня 2024 року, згідно із новим законодавством, більше немає статусу "обмежено придатний". Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років. У них можуть перевіряти військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправляти на повторне проходження військово-лікарської комісії", – зауважили в статті.

Які документи слід носити військовозобов'язаним – нагадуємо тут.