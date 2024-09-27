Как передают "Факты", мобилизовать могут именно с 25 лет.

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Какой мобилизационный возраст в Украине

Юристы Бесплатной правовой помощи рассказали, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году. По словам юристов, с момента принятия нового закона Украины о мобилизации – общая мобилизация в Украине происходит для мужчин с 25 лет,

– пишут журналисты.

Согласно объяснению Министерства обороны Украины, закон о мобилизации и военной подготовке также предусматривает следующее:

мобилизация будет происходить от 25 до 60 лет;

с 2025 года в высших учебных заведениях вводят базовую военную подготовку;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождают некоторые категории граждан;

вместо срочной вводят базовую военную службу на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

До 25 лет мобилизовать не должны, потому что мужчин 18 – 25 лет зачисляют в категорию призывников. Но есть исключения.

Кого могут мобилизовать до 25 лет:

мужчин, которые прошли срочную службу в мирное время;

мужчин, которые закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность;

мужчин, которые ранее были признаны ограниченно годными (непригодными к срочной службе в мирное время, но годными в военное время).

"С апреля 2024 года, согласно новому законодательству, больше нет статуса "ограниченно годный". Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет. У них могут проверять военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправлять на повторное прохождение военно-врачебной комиссии", – отметили в статье.

Какие документы следует носить военнообязанным – напоминаем здесь.