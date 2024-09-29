Так, згідно з Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Однак їхня мобілізація може бути лише добровільною, передає 24 Канал.

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Чи будуть мобілізувати жінок у жовтні

На військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Зокрема мовиться про такі спеціальності:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Однак мобілізація жінок, які стали на військовий облік, відбувається виключно добровільно. Варто наголосити, що жінок, які стали на військовий облік, не обмежують у праві виїзду за кордон.

Військовозобов'язані жінки повинні були стати на облік до 16 липня. Ті, хто цього не зробив, можуть отримати штраф.

Разом з тим, не всіх жінок можуть залучити до служби, навіть за власним бажанням. У службі можуть відмовити, якщо: