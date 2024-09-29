Так, згідно з Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Однак їхня мобілізація може бути лише добровільною, передає 24 Канал.
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Чи будуть мобілізувати жінок у жовтні
На військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Зокрема мовиться про такі спеціальності:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Однак мобілізація жінок, які стали на військовий облік, відбувається виключно добровільно. Варто наголосити, що жінок, які стали на військовий облік, не обмежують у праві виїзду за кордон.
Військовозобов'язані жінки повинні були стати на облік до 16 липня. Ті, хто цього не зробив, можуть отримати штраф.
Разом з тим, не всіх жінок можуть залучити до служби, навіть за власним бажанням. У службі можуть відмовити, якщо:
- є троє неповнолітніх дітей,
- є дитина з інвалідністю або прийомна неповнолітня дитина,
- наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
- жінка є матір'ю-одиначкою;
- жінка є студенткою або заброньована на роботі.