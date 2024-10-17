Як указала Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу "Київ", у Торецьку все одно залишаються цивільні. Відповідно до даних Генштабу на 8 ранку 17 жовтня, на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

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Що відбувається в Торецьку

Одразу скажу, що говорити про відсотки в місті, в якому ведуться активні бойові дії, дуже складно, тому що лінія зіткнення постійно переміщається, і говорити, що сьогодні ми контролюємо 40%, 50% або ще якось, дуже-дуже важко і, мабуть, навіть трохи некоректно,

– пояснила речниця.

Вона розповіла про цинічну тактику ворога. Росіяни намагаються захопити місто, стираючи його з лиця землі артилерією, авіацією та дронами. А згодом малими штурмовими групами заходять на вже випалену землю – намагаються закріпитися там, де фактично нічого немає.

"На жаль, ворог стирає з лиця землі місто Торецьк. Якщо ви бачили кадри, як виглядає Торецьк, це дуже страшно – там усі будинки згоріли, залишилися лише бетонні коробки", – сказала Бобовнікова.

Ситуація у Торецьку на карті DeepState

Власне, на карті видно, що ворог захопив частину міста. Це підтвердили в ОТУ "Луганськ" у понеділок. Тоді мовилося про те, що у разі відступу з Торецька Сили оборони відійдуть на укріплені позиції поблизу міста.

16 жовтня повідомили, що загарбники "розбирають" місто, стріляючи по забудові.