Как указала Анастасия Бобовникова в эфире телеканала "Киев", в Торецке все равно остаются гражданские. Согласно данным Генштаба на 8 утра 17 октября, на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку от Торецка.

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Что происходит в Торецке

Сразу скажу, что говорить о процентах в городе, в котором ведутся активные боевые действия, очень сложно, потому что линия соприкосновения постоянно перемещается, и говорить, что сегодня мы контролируем 40%, 50% или еще как-то, очень-очень трудно и, пожалуй, даже немного некорректно,

– объяснила пресс-секретарь.

Она рассказала о циничной тактике врага. Россияне пытаются захватить город, стирая его с лица земли артиллерией, авиацией и дронами. А потом малыми штурмовыми группами заходят на уже выжженную землю – пытаются закрепиться там, где фактически ничего нет.

"К сожалению, враг стирает с лица земли город Торецк. Если вы видели кадры, как выглядит Торецк, это очень страшно – там все дома сгорели, остались только бетонные коробки", – сказала Бобовникова.

Ситуация в Торецке на карте DeepState

Собственно, на карте видно, что враг захватил часть города. Это подтвердили в ОТГ "Луганск" в понедельник. Тогда говорилось о том, что в случае отступления из Торецка Силы обороны отойдут на укрепленные позиции вблизи города.

16 октября сообщили, что захватчики "разбирают" город, стреляя по застройке.