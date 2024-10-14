Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. Она также отметила, что ситуация в самом Торецке остается динамичной.

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Что сейчас происходит в Торецке

Бобовникова отметила, что в Торецке сейчас ситуация сложная, а борьба идет буквально за каждый подъезд и улицу.

Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города – сейчас там находится враг. Однако за остальную часть города ведутся активные бои. Мы сдерживаем там врага,

– рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Она также подчеркнула, что россияне штурмуют позиции защитников малыми группами, в которых по 5 – 7 человек. Враг просачивается под прикрытием минометчиков, артиллерии и дронов.

"Тактика использования малых пехотных групп показала свою эффективность, у них живой силы очень много, ее никто не считает. Поэтому они могут бросать их бесконечно. Жизнь их ничего не стоит, техника стоит немного дороже, поэтому технику мы сейчас не наблюдаем", – отметила Бобовникова.

Кроме того, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" подчеркнула, что в случае отхода из Торецка, Силы обороны отойдут на укрепленные позиции вблизи города. Она также сообщила о разговоре с главой городской военной администрации Торецка, который предоставил информацию о том, как была проведена подготовка фортификаций.

К слову, в Генштабе ВСУ 14 октября сообщали, что за предыдущие сутки на Торецком направлении россияне атаковали 4 раза возле Торецка и Щербиновки.