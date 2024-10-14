Россия сбросила 92 КАБы и осуществила более 3700 обстрелов, из которых 90 – из РСЗО. В ответ украинская армия нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники России, а также поразили пункт управления и еще один важный российский объект, пишет Генштаб.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении шли бои возле Старицы.

Шли бои вблизи Старицы: смотрите на карте

На Купянском направлении зафиксировано 19 боестолкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

Россия атаковала вблизи Лозовой: смотрите на карте

На Лиманском направлении Россия атаковала 19 раз возле Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

Враг атаковал возле Торского: смотрите на карте

На Краматорском направлении было 3 боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне атаковали 4 раза у Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении ВСУ отбили 25 российских штурмов возле населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово.

Россияне штурмовали возле Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении украинская армия отразила 39 атак вблизи Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

Зафиксированы атаки России возле Кременной Балки: смотрите на карте

На Времовском направлении российская армия дважды наступала возле Золотой Нивы.

На Ореховском направлении россияне трижды пытались без успеха потеснить украинские подразделения возле Работино и Малой Токмачки.

Враг атаковал возле Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении Россия безуспешно атаковала 8 раз оборонительные рубежи ВСУ.

На Гуляйпольском направлении обстановка не претерпела существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок нет.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, обстреливает из минометов и артиллерии населенные пункты со своей территории.

Россия нанесла 21 удар с использованием 31 КАБа по Курской области.