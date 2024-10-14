Росія скинула 92 КАБи та здійснила понад 3700 обстрілів, з яких 90 – із РСЗВ. У відповідь українська армія завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки Росії, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий російський об'єкт, пише Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку йшли бої біля Стариці.

Йшли бої поблизу Стариці: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано 19 боєзіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

Росія атакувала поблизу Лозової: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Росія атакувала 19 разів біля Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

Ворог атакував біля Торського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку було 3 бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 4 рази біля Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 25 російських штурмів біля населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

Росіяни штурмували біля Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку українська армія відбила 39 атак поблизу Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

Зафіксовано атаки Росії біля Кремінної Балки: дивіться на карті

На Времівському напрямку російська армія двічі наступала біля Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі намагалися без успіху потіснити українські підрозділи біля Роботиного та Малої Токмачки.

Ворог атакував біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Росія зазнала безуспішно атакувала 8 разів оборонні рубежі ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку обстановка не зазнала суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, обстрілює з мінометів та артилерії населені пункти зі своєї території.

Росія завдала 21 удар із використанням 31 КАБа по Курській області.