Про це в етері телемаратону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Вона також наголосила, що ситуація у самому Торецьку лишається динамічною.

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Що зараз відбувається у Торецьку

Бобовнікова зазначила, що у Торецьку наразі ситуація складна, а боротьба йде буквально за кожен під'їзд та вулицю.

Ми бачимо, що східні та південно-східні райони міста – зараз там перебуває ворог. Однак за іншу частину міста ведуться активні бої. Ми стримуємо там ворога,

– розповіла речниця ОТУ "Луганськ".

Вона також підкреслила, що росіяни штурмують позиції захисників малими групами, в яких по 5 – 7 людей. Ворог просочується під прикриттям мінометників, артилерії та дронів.

"Тактика використання малих піхотних груп показала свою ефективність, у них живої сили дуже багато, її ніхто не рахує. Тому вони можуть кидати їх нескінченно. Життя їхнє нічого не коштує, техніка коштує трохи дорожче, тому техніку ми зараз не спостерігаємо", – зазначила Бобовнікова.

Окрім того, речниця ОТУ "Луганськ" підкреслила, що у разі відходу з Торецька, Сили оборони відійдуть на укріплені позиції поблизу міста. Вона також повідомила про розмову з очільником міської військової адміністрації Торецька, який надав інформацію щодо того, як була проведена підготовка фортифікацій.

До слова, у Генштабі ЗСУ 14 жовтня повідомляли, що за попередню добу на Торецькому напрямку росіяни атакували 4 рази біля Торецька та Щербинівки.