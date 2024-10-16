В Торецке фактически не осталось "целых" домов, а некоторые кварталы просто уничтожены. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Торецке

Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически стерты FPV-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции. И таким образом враг закрепляется, но просто приходит на выжженную землю, где уже ничего нет и таким образом пытается выдавить наши силы,

– рассказала Бобовникова.

По ее словам, россияне выбрали чрезвычайно эффективную тактику, обстреливая город не выборочно, а поражая здания, в частности, большой вред наносит использование врагом авиации по городской застройке. Таким образом, как говорит пресс-секретарь, в Торецке уже невозможно удерживать позиции. Кроме вышеупомянутого, страдают и гражданские.

"Что касается FPV-дронов, то маленькими и маневренными БпЛА можно также выискивать наши позиции и наносить точечный удар. Их у врага много, и они могут в одно место набросить и десяток дронов", – резюмировала она.

К слову, сейчас на восточных направлениях не наблюдается значительной ротации сил врага. Но он постоянно пополняет живую силу на своих передовых позициях. И осуществляют это не большими группами, не бригадами, не целыми подразделениями.