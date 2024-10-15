Впрочем, иногда россияне прибегают к хитрым способам, чтобы восстановить свои резервы на фронте. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Как россияне восстанавливают живую силу на восточных направлениях

По словам, Анастасии Бобовниковой, пока на восточных направлениях не наблюдается значительной ротации сил врага. Но он постоянно пополняет живую силу на своих передовых позициях.

Заводят (военных – 24 Канал) не большими группами, не бригадами, не целыми подразделениями. Однако каждую ночь по несколько десятков они забрасывают на передовые позиции, чтобы восстановить потери, которые они понесли, например, в течение дня,

– рассказала о хитрости оккупантов пресс-секретарь ОТУВ "Луганск".

Впрочем не только хитростью, но и обманом Россия ведет войну против Украины. Так, недавно стало известно, что россиянам удалось незаконно получить Starlink, которые сделали их опасными и мобильными и помогли получить определенный успех на Востоке Украины. В частности, они смогли захватить Угледар и наступать возле Покровска.