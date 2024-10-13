Об этом говорится в материале The Washington Post. Кроме того, Starlink сейчас помогают россиянам в продвижении у Покровска.

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Что известно об использовании врагом Starlink

Журналисты пишут, что незаконно полученные Starlink позволили россиянам использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов, выполнять больше вылетов беспилотников и бить украинские войска прицельным артиллерийским огнем.

Терминалы, которые дают командирам возможность просматривать поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между солдатами, подпадают под запрет, согласно которому много американской электроники не могут добраться до Москвы. Со всем тем, растет черный рынок Starlink, которые доставляют терминалы россиянам прямо на фронт.

До этого российские войска в основном полагались на радиостанции, чтобы передавать то, что они видят и делают во время сражений. Однако их минусом было то, что они медленные по сравнению с быстрым интернетом. Сейчас же россияне отзеркаливают Украину, используя Starlink так же, как и украинские военные.

Офицер 72 бригады, который участвовал в боях за Угледар, сказал, что использование Россией Starlink – это был один из важных факторов оккупации города вместе с нехваткой живой силы и вооружения.

По словам аналитиков, Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Starlink Россией, особенно в свете успеха Москвы в обходе санкций и технической проблемы с запретом доступа к сети Starlink без влияния на украинские войска.

Правительства США и Украины сотрудничают со SpaceX, чтобы предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас Пентагон и SpaceX не предоставили конкретных данных об усилиях США, в частности о том, сколько незаконных терминалов, которые использовали российские войска, было выведено из строя. Министерство финансов отказалось от комментариев.

Какое влияние имеют Starlink у россиян на ситуацию на фронте

В издании указано, что терминалы Starlink уже были на российских позициях целый год. Но только за последние несколько месяцев их влияние по-настоящему ощутимо, поскольку российские войска в наступлении используют их для координации нападений. Украинские войска, которые руководили разведывательными беспилотниками вблизи Новогродовки, к юго-востоку от Покровска, описали, что видели Starlink на российских линиях еще с августа – сентября.

Ранее россияне не могли контролировать некоторые их движения, маневры, артиллерию, пехоту. Теперь они только наращивают свои возможности, и, к сожалению, это то, что происходит во всех сферах,

– сказал командир взвода беспилотников 93 механизированной бригады, который представился Евгением.

Хотя российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, возник серый рынок, что подпитывается высоким спросом со стороны военных и частных покупателей.

Издание проанализировало четыре из многих российских сайтов, которые предлагают прямые продажи Starlink на фронт. Большинство терминалов продаются через телеграм, и начинают свое путешествие в Подмосковье, прежде чем попасть на фронт.

Один сайт предлагает плату за терминал и соединение от чуть выше 1 000 долларов США. Обслуживание является бесплатным, и каждый клиент получает рекомендации, чтобы "минимизировать риски блокировки".

Чтобы активировать устройство, пользователям нужен иностранный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы, что побуждает поставщиков искать людей, которые готовы предоставить свои личные данные. Пользователи в чатах "клиентской поддержки" в телеграмме говорят, что приобрести и зарегистрировать наборы Starlink за рубежом легко. Большинство поставляется из Европы и транспортируется через Объединенные Арабские Эмираты.

Один поставщик сообщил, что соединение для устройств, купленных в Европейском Союзе, может быть заблокировано после 90 дней использования, предложив одно из решений – зарегистрироваться по украинским данным.

Можно ли нивелировать использование Starlink россиянами

Журналисты отметили, что Starlink может как отключать отдельные терминалы на основе их идентификационных номеров, так и блокировать зоны от получения сигнала, что называется "геозонированием".

Один человек, знакомый со Starlink, сказал, что компания технически способна определить месторасположение активных терминалов на основе их пингов к спутникам, но может быть трудно распознать пользователя на переднем крае зоны боя.

Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, сказала, что усилия США по ограничению использования Россией "не кажутся очень эффективными", частично из-за изменения линии фронта.

Украинские войска, со своей стороны, заявили, что также имеют беспокойство относительно запрета доступа в географических регионах, поскольку это может закрыть их собственные терминалы. Так, украинские войска, которые вошли в Курскую область России в рамках операции, вдруг обнаружили, что их терминалы не работают из-за географических ограничений.

Важно, что вскоре они нашли обходные пути, чтобы снова подключить Starlinks к сети – вероятно, те же методы, что и россияне. Прерывание процесса обновления программного обеспечения и настройки настроек GPS может заставить его работать в России, сказал украинский пилот беспилотника, который там работает.

Существуют другие жизнеспособные методы контроля над нелегальными терминалами, сказал Тодд Харрисон, старший научный сотрудник и эксперт по космической безопасности в American Enterprise Institute. По его словам, одна из возможностей заключается в том, чтобы Киев и Вашингтон собирали идентификаторы терминалов и предоставляли их SpaceX с указанием запретить доступ к чему-либо другому.

Украинские солдаты еще не видели доказательств того, что любой из этих методов контроля имел успех. По словам Игоря Романенко, украинского генерал-лейтенанта в отставке, использование Starlink в российских операциях растет.

В последние недели были найдены большие беспилотники с терминалами внутри, новая функция, которая поддерживает их связь с пилотом, сказал генерал. Это позволяет россиянами целиться с повышенной точностью или перенаправляться на лучшую цель.

На земле украинские воины на месте прицельно обстреливают вражеские терминалы. Однако, по словам военных, этих терминалов у россиян еще хватает.