Про це мовиться у матеріалі The Washington Post. Окрім того, Starlink зараз допомагають росіянам у просуванні біля Покровська.

До теми В ISW пояснили, як окупанти використовують незаконно отримані термінали Starlink

Що відомо про використання ворогом Starlink

Журналісти пишуть, що незаконно отримані Starlink дозволили росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, виконувати більше вильотів безпілотників і бити українські війська прицільним артилерійським вогнем.

Термінали, які дають командирам можливість переглядати поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв’язок між солдатами, підпадають під заборону, згідно з якою багато американської електроніки не можуть дістатися до Москви. З усім тим, зростає чорний ринок Starlink, які доставляють термінали росіянам прямо на фронт.

До цього російські війська здебільшого покладалися на радіостанції, щоб передавати те, що вони бачать і роблять під час битв. Однак їхнім мінусом було те, що вони повільніші в порівнянні зі швидким інтернетом. Зараз же росіяни віддзеркалюють Україну, використовуючи Starlink так само, як і українські військові.

Офіцер 72 бригади, який брав участь у боях за Вугледар, сказав, що використання Росією Starlink – це був один із важливих факторів окупації міста разом із нестачею живої сили та озброєння.

За словами аналітиків, Київ і Вашингтон натрапляють на труднощі у розв'язанні проблеми використання Starlink Росією, особливо у світлі успіху Москви в обході санкцій і технічної проблеми з забороною доступу до мережі Starlink без впливу на українські війська.

Уряди США та України співпрацюють із SpaceX, щоб запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink на тимчасово окупованих територіях України.

Наразі Пентагон і SpaceX не надали конкретних даних про зусилля США, зокрема про те, скільки незаконних терміналів, які використовували російські війська, було виведено з ладу. Міністерство фінансів відмовилося від коментарів.

Який вплив мають Starlink у росіян на ситуацію на фронті

У виданні зазначено, що термінали Starlink уже були на російських позиціях цілий рік. Але лише за останні кілька місяців їхній вплив по-справжньому відчутний, оскільки російські війська в наступі використовують їх для координації нападів. Українські війська, які керували розвідувальними безпілотниками поблизу Новогродівки, на південний схід від Покровська, описали, що бачили Starlink на російських лініях ще з серпня – вересня.

Раніше росіяни не могли контролювати деякі їхні рухи, маневри, артилерію, піхоту. Тепер вони лише нарощують свої можливості, і, на жаль, це те, що відбувається у всіх сферах,

– сказав командир взводу безпілотників 93 механізованої бригади, який представився Євгеном.

Хоча російські компанії та приватні особи не мають права продавати Starlink, виник сірий ринок, що підживлюється високим попитом з боку військових та приватних покупців.

Видання проаналізувало чотири з багатьох російських сайтів, які пропонують прямі продажі Starlink на фронт. Більшість терміналів продаються через телеграм, і починають свою подорож у Підмосков'я, перш ніж потрапити на фронт.

Один сайт пропонує плату за термінал і з'єднання від трохи вище 1 000 доларів США. Обслуговування є безкоштовним, і кожен клієнт отримує рекомендації, щоб "мінімізувати ризики блокування".

Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати, що спонукає постачальників шукати людей, які готові надати свої особисті дані. Користувачі в чатах "клієнтської підтримки" у телеграмі кажуть, що придбати та зареєструвати набори Starlink за кордоном легко. Більшість постачається з Європи та транспортується через Об'єднані Арабські Емірати.

Один постачальник повідомив, що з'єднання для пристроїв, куплених у Європейському Союзі, може бути заблоковано після 90 днів використання, запропонувавши одне з рішень – зареєструватися за українськими даними.

Чи можна нівелювати використання Starlink росіянами

Журналісти зазначили, що Starlink може як відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, так і блокувати зони від отримання сигналу, що називається "геозонуванням".

Одна особа, знайома зі Starlink, сказала, що компанія технічно здатна визначити місцерозташування активних терміналів на основі їхніх пінгів до супутників, але може бути важко розпізнати користувача на передньому краї зони бою.

Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми Центру нової американської безпеки, сказала, що зусилля США щодо обмеження використання Росією "не здаються дуже ефективними", частково через зміну лінії фронту.

Українські війська, зі свого боку, заявили, що також мають занепокоєння щодо заборони доступу в географічних регіонах, оскільки це може закрити їхні власні термінали. Так, українські війська, які ввійшли в Курську область Росії у межах операції, раптом виявили, що їхні термінали не працюють через географічні обмеження.

Важливо, що незабаром вони знайшли обхідні шляхи, щоб знову підключити Starlinks до мережі – ймовірно, ті самі методи, що й росіяни. Переривання процесу оновлення програмного забезпечення та налаштування налаштувань GPS може змусити його працювати в Росії, сказав український пілот безпілотника, який там працює.

Існують інші життєздатні методи контролю над нелегальними терміналами, сказав Тодд Харрісон, старший науковий співробітник і експерт з космічної безпеки в American Enterprise Institute. За його словами, одна з можливостей полягає в тому, щоб Київ і Вашингтон збирали ідентифікатори терміналів і надавали їх SpaceX з вказівкою заборонити доступ до будь-чого іншого.

Українські солдати ще не бачили доказів того, що будь-який із цих методів контролю мав успіх. За словами Ігоря Романенка, українського генерал-лейтенанта у відставці, використання Starlink у російських операціях зростає.

Останніми тижнями були знайдені великі безпілотники з терміналами всередині, нова функція, яка підтримує їх зв'язок з пілотом, сказав генерал. Це дозволяє росіянами цілитися з підвищеною точністю або перенаправлятися на кращу ціль.

На землі українські воїни на місці прицільно обстрілюють ворожі термінали. Однак, за словами військових, цих терміналів у росіян ще вистачає.