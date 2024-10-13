Таким чином армія Росії намагається вирівняти технологічний паритет із ЗСУ. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Росіяни активно використовують Starlink у війні проти України

Українські захисники, що воюють на теренах Донецької області, розповіли The Washington Post, що термінали Starlink дедалі частіше з'являються на передових позиціях росіян. Відповідно до їхніх слів, незаконно отримана технологія допомагає окупаційним військам вирішити проблеми з бойовою координацією та зв'язком, а також покращити точність вогню російських тактичних засобів.

Командир українського взводу безпілотників, що діє біля Новогродівки (на південний схід від Покровська), розповів, що українські розвідувальні дрони почали масово фіксувати термінали Starlink на російських позиціях у цьому районі у вересні 2024 року. За його словами, поява терміналів збіглася зі зменшенням кількості перехоплених російських радіопередач, в яких російські солдати передавали своїм командирам неповну або неправильну інформацію з поля бою.

Інший український військовий заявив, що російські війська на Покровському напрямку, схоже, мають достатньо терміналів Starlink, щоб забезпечити окремі тактичні групи власними терміналами. Українські солдати зазначили, що нещодавні російські перемоги на полі бою, зокрема захоплення Вугледара наприкінці вересня 2024 року, частково обумовлені використанням росіянами терміналів Starlink,

– ідеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що для організації бойової координації та передачі інформації про цілі вогневим і ударним елементам, російські війська переважно покладаються на радіо та інші незахищені технології зв'язку. При цьому окупанти ще не отримали на озброєння сучасні системи управління полем бою, щоб організувати свої тактичні розвідувально-ударні комплекси (ТрУК), як це вже зробили багато підрозділів Збройних Сил України.

Аналітики ISW пишуть, що доступ України до системи Starlink надав українським військам технологічну перевагу в проведенні більш ефективної бойової координації та впровадженні нових розробок у сфері ТрУК раніше, і російська армія імовірно, намагається нівелювати ці українські переваги, розширюючи масштаби власного використання терміналів.

"Україна наразі реалізує стратегію, спрямовану на нівелювання російських переваг у живій силі та матеріально-технічних засобах шляхом технологічних інновацій та адаптації, і технологічний паритет між українськими та російськими військами підриватиме ці зусилля", – пишуть у звіті ISW.