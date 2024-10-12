Водночас українська розвідка зазначає, що північнокорейські офіцери вже присутні на окупованих територіях. Про це повідомляє ISW.

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Чи залучає Росія солдатів КНДР для війни в Україні

Аналітики з посилання на The Washington Post повідомляють, що офіційні особи з Південної Кореї та України заявили про присутність північнокорейських солдатів, які вже воюють разом з російськими військами в Україні.

Представник української військової розвідки зазначив, що деякі північнокорейські офіцери спостерігають за діями російських військових та аналізують ситуацію на окупованих Росією територіях, проте Україна поки не фіксувала присутність підрозділів КНДР, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території Росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України,

– пише ISW.

Повідомляється, що північнокорейські військові, ймовірно, діють на території окупованої Донецької області. Аналітики також зазначають, що нещодавній ракетний удар поблизу Донецька призвів до загибелі кількох північнокорейських офіцерів.

"Масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може розгорнути на лінії фронту або за допомогою якого може вивільнити російські сили вздовж кордону, неясні, але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року", – зауважили в Інституті вивчення війни.

Аналітики підкреслюють, що розгортання північнокорейських військ Росією може відкрити нові можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення та оперативної сумісності північнокорейських військ.