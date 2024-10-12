В то же время украинская разведка отмечает, что северокорейские офицеры уже присутствуют на оккупированных территориях. Об этом сообщает ISW.

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Привлекает ли Россия солдат КНДР для войны в Украине

Аналитики со ссылкой на The Washington Post сообщают, что официальные лица из Южной Кореи и Украины заявили о присутствии северокорейских солдат, которые уже воюют вместе с российскими войсками в Украине.

Представитель украинской военной разведки отметил, что некоторые северокорейские офицеры наблюдают за действиями российских военных и анализируют ситуацию на оккупированных Россией территориях, однако Украина пока не фиксировала присутствие подразделений КНДР, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины,

– пишет ISW.

Сообщается, что северокорейские военные, вероятно, действуют на территории оккупированной Донецкой области. Аналитики также отмечают, что недавний ракетный удар вблизи Донецка привел к гибели нескольких северокорейских офицеров.

"Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года", – отметили в Институте изучения войны.

Аналитики подчеркивают, что развертывание северокорейских войск Россией может открыть новые возможности для их использования в Украине, в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости северокорейских войск.