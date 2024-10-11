У південнокорейській розвідці заявили про те, що було виявлено часткові ознаки будівництва підводного човна у Північній Кореї. Про це повідомляє видання The War Zone.

Новини до теми Це надзвичайно серйозно: для чого Кім Чен Ин може відправити війська в Україну.

Про виробництво субмарини

Наразі точно невідомо чи йдеться про виробництво субмарини на ядерному паливі. Зараз проєкт будівництва перебуває на ранній стадії.

За словами представника південнокорейського розвідувального відомства, роботи із будівництва підводного човна зафіксували в північно-східному районі Сінпо. Ймовірно, субмарину будують на заводі підводних човнів у Понгде. Цей підводний човен буде значно більшим за ті, що раніше представляла Північна Корея.

Оцінка південнокорейських військових про те, що новий підводний човен може бути атомним, ґрунтується, мабуть, на його розмірах, оскільки наразі немає публічних доказів того, що Північна Корея розробила відповідний ядерний реактор для такого човна,

– повідомляє The War Zone.

Водночас у КНДР заявили, що планується будівництво човна з ядерною силовою установкою.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що Кім Чен Ин хоче, щоб КНДР швидше стала "ядерною наддержавою". Лідер Північної Кореї анонсував прискорення трансформації держави.