Водночас офіцери з КНДР вже перебувають на окупованих територіях і навіть потрапляють під удари ЗСУ. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко, яку він висловив 24 Каналу, армія Північної Кореї попри наявність генералів, обвішаних орденами, не брала участь у реальних бойових діях.

Важливо КНДР, ймовірно, направить військових до України для підтримки Росії, – Yonhap News

Заглядається на російську армію

Воєнна співпраця Росії та КНДР триває вже багато місяців, і за цей час Пхеньян постачав росіянам свої снаряди. Проте вони виявились неякісними.

Зверніть увагу! Видання The Times повідомляє, що половина боєприпасів, які росіяни застосовують на фронті, надійшла їм з Північної Кореї.

Так само і північнокорейські військові – це парадно-маршова армія, яка не була обкатана у бойових діях. Проте головний ворог КНДР – Південна Корея – має значно краще оснащену армію та володіє зброєю натівського зразка.

Підготувати своє військо Кім Чен Ин може на якійсь війні, тому він і заглядається на російську армію. Перші експерти з КНДР, які з'являються в її лавах, це ґрунт для того, щоби, на жаль, залучити в більшій кількості північнокорейських військових,

– зауважив він.

Північнокорейському диктатору байдуже, чи стануть його військові "м'ясом для штурмів". Йому, на думку Тимочко, потрібно підготовити не стільки солдатів, скільки командний склад, який вмітиме проводити ефективні військові операції – командирів, навчених воювати в реальних умовах війни.

Тому КНДР намагатиметься вливати свої війська в російську армію, тим паче, що історично Північна Корея мала тісний воєнний зв'язок з Радянським Союзом, і велика кількість фахівців звідти проходила службу в радянській армії.

Тому потрібно до цього поставитись надзвичайно серйозно. Хоча північнокорейські солдати, як бойова одиниця, не достатньо досвідчені та підготовлені, але якщо тенденція щодо взаємодії Росії і КНДР продовжиться, це стане суттєвою загрозою,

– наголосив Іван Тимочко.

Зазначимо, що міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР планує перекинути свої регулярні війська на в Україну, щоб вони воювали на боці Росії. Окупаційна армія зараз потребує живої сили. Водночас північнокорейська армія має чисельність у 1,28 мільйона осіб, з яких 1,1 мільйона сухопутних військ.