Диктатор також не виключає застосування ядерної зброї у разі нападу ворогів. Про це пише агентство Reuters.

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Що казав Кім Чен Ин про перетворення КНДР

У промові, виголошеній в одному з північнокорейських університетів 7 жовтня, лідер КНДР підкреслив позицію своєї країни щодо безпеки і оборони.

Кім Чен Ин запевнив, що немає жодних намірів ініціювати напад на Південну Корею. Однак він попередив, що якщо Південна Корея "застосує силу проти Північної", північнокорейські військові будуть готові відповісти "всіма засобами агресії", включно з потенційним застосуванням ядерної зброї.

Крім того, диктатор закликав до суттєвого посилення обороноздатності Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Наші кроки до того, щоб стати військовою наддержавою та ядерною державою, прискоряться,

– додав він.

У промові Кім Чен Ин також засудив Сеул за співпрацю зі Сполученими Штатами, з метою нібито дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.

До слова, КНДР продовжує допомагати Росії у війні проти України. Журналісти видання The Times зазначили, що країна постачає половину від тієї кількості снарядів, яку росіяни використовують на фронті проти українських військових.