Об этом рассказали в "Атеш". На днях сообщалось, что захватчики рассказали оппозиционному российскому изданию о том, что сбежали с позиций из-за глупых приказов пьяного командира. Правда, при этом очень переживали, чтобы их не считали дезертирами.

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На Запорожье вражеские командиры занимаются вымогательством

Агент движения "Атеш" из состава 70-го мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, сообщает о частых случаях неповиновения начальству солдатами и сержантами подразделения. Руководство полка взимает деньги с военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их надлежащим оружием и обмундированием,

– говорится в заметке.

Чтобы оборудовать позиции, военные сами покупают строительные материалы. Хотя в соседних подразделениях такого нет, следовательно, речь о краже средств, выделенных на закупку материалов.

"Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц. Военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам", – пишут партизаны.

Конечно, такие действия деморализуют оккупантов – и они хуже воюют. Был ряд случаев, когда захватчики отказывались выполнять поставленные боевые задачи.

"Атеш" призывает российских солдат саботировать приказы! Не дайте им отправлять вас на смерть – срывайте планы, ломайте технику, отказывайтесь от участия в военных преступлениях. Только так вы быстрее вернетесь домой целыми", – убеждают в движении сопротивления.

Важно! Присоединиться к "Атеш" можно, написав координатору в телеграме.