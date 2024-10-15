Про це розповіли в "Атеш". Днями повідомлялося, що загарбники розповіли опозиційному російському виданню про те, що втекли з позицій через дурні накази п'яного командира. Щоправда, при цьому вони дуже переймалися, щоб їх не вважали дезертирами.

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На Запоріжжі ворожі командири займаються здирництвом

Агент руху "Атеш" зі складу 70-го мотострілецького полку, який веде бойові дії на Запорізькому напрямку, повідомляє про часті випадки непокори начальству солдатами та сержантами підрозділу. Керівництво полку стягує гроші з військовослужбовців рядового складу, а також не забезпечує їх належною зброєю та обмундируванням,

– ідеться в дописі.

Щоб обладнати позиції, військові самі купують будівельні матеріали. Хоча у сусідніх підрозділах так не заведено, отже, мова про крадіжки коштів, виділених на закупівлю матеріалів.

"Суми поборів сягають 100 тисяч рублів на місяць. Військові, які відмовляються переказувати гроші, зазнають постійного насильства та знущань", – пишуть партизани.

Звісно, такі дії деморалізують окупантів – і вони гірше воюють. Була низка випадків, коли зайди відмовлялися виконувати поставлені бойові завдання.

"Атеш" закликає російських солдатів саботувати накази! Не дайте їм відправляти вас на смерть – зривайте плани, ламайте техніку, відмовляйтеся від участі у воєнних злочинах. Тільки так ви швидше повернетеся додому цілими", – переконують в русі опору.

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