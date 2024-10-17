У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті. Стежити за тим, як змінюється лінія фронту зручно також за допомогою онлайн-мапи DeepStateMAP, інформує 24 Канал.

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За даними Генштабу, росіяни понад 3500 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти, використовуючи різні види озброєнь.

Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Студенок, Катеринівка, Олександрівка, Рев'якине, Гудове, Будівельне, Олександрівка, Ківшарівка, Берестове, Першотравневе, Сіверськ, Никифорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Покровськ, Мирноград, Курахове, Богоявленка, Макарівка та Новоукраїнка.

Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку окупанти здійснили 4 атаки біля Стариці, але всі вони були успішно відбиті підрозділами Сил оборони.



На Куп'янському напрямку зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, 9 із них усе ще тривають.



На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Невського, Тернів і Торського, але 13 атак було відбито, і бої тривають.



На Краматорському напрямку відбулося 3 зіткнення в районі Ступочок, проте всі атаки ворога було відбито.

Протягом дня ворог атакував позиції біля Торецька, але успіху не домігся.



На Покровському напрямку бої йшли в районах Луча, Крутого Яру та Селидового. Відбито дев’ять атак, два зіткнення тривають. Війська утримують свої позиції.



На Курахівському напрямку зафіксовано 46 атак окупантів, особливо активні вороги поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та Водяного. 26 штурмів було відбито, бої тривають.



На Времівському напрямку відбито 3 атаки поблизу Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.



На Оріхівському напрямку ворог намагався атакувати в районі Малої Токмачки, але атаку було відбито.



На Придніпровському напрямку відбито 6 ворожих штурмів на українські позиції.

Операція в Курській області триває, зафіксовано 21 авіаудар агресора по регіону, зокрема було скинуто 32 керовані авіабомби.