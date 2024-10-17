06:23, 17 жовтня

"Шахеди" фіксували у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Зокрема, їх чули в Одесі та Дніпрі.

Також о 01:30 у Рівному та області гриміли вибухи унаслідок атаки дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини.