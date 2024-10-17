Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога та просування – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Ворог просунувся на Донеччині
Росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки. Натомість Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Про це повідомили аналітики DeepState.
Росію атакували БпЛА
Щоправда, на території країни-агресорки також було гучно – у частині областей ворога фіксували безпілотники.
Оголошували тривогу, зокрема, у Бєлгородській області. Згодом до неї доєдналися Брянська, Курська, Воронезька, Смоленська, Орловська області. У небі над останньою нібито відпрацювало "пе-ве-о" – росіяни заявили про збиття щонайменше 5 безпілотників. Ще 3 буцімто вдалося збити над Брянською областю.
Вибухи в столиці
О 01:56 повідомили про вибухи в столиці. У КМВА повідомили, що у Києві працює протиповітряна оборона.
Приблизно о 3:40 та о 4:00 в Києві пролунали нові вибухи. Ворожі цілі, імовірно, збивали на пудступах до столиці.
"Шахеди" фіксували у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Зокрема, їх чули в Одесі та Дніпрі.
Також о 01:30 у Рівному та області гриміли вибухи унаслідок атаки дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини.
Вночі Росія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Щонайменше 2 повітряні цілі ворога потрапили у Чорнобильську зону.