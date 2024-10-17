06:29, 17 октября

В 01:56 сообщили о взрывах в столице. В КГВА сообщили, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Примерно в 3:40 и в 4:00 в Киеве прогремели новые взрывы. Вражеские цели, вероятно, сбивали на пудступах к столице.