О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Супермощная и уничтожает "Кинжалы": что такое THAAD и почему США передали ее не Украине, а Израилю
Враг продвинулся на Донетчине
Россияне продвинулись возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки. Зато Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Россию атаковали БпЛА
Правда, на территории страны-агрессора также было громко – в части областей врага фиксировали беспилотники.
Объявляли тревогу, в частности, в Белгородской области. Впоследствии к ней присоединились Брянская, Курская, Воронежская, Смоленская, Орловская области. В небе над последней якобы отработало "пе-ве-о" – россияне заявили о сбитии по меньшей мере 5 беспилотников. Еще 3 якобы удалось сбить над Брянской областью.
Взрывы в столице
В 01:56 сообщили о взрывах в столице. В КГВА сообщили, что в Киеве работает противовоздушная оборона.
Примерно в 3:40 и в 4:00 в Киеве прогремели новые взрывы. Вражеские цели, вероятно, сбивали на пудступах к столице.
"Шахеды" фиксировали в Полтавской и Черниговской областях. Там были слышны взрывы. В частности, их слышали в Одессе и Днепре.
Также в 01:30 в Ровно и области гремели взрывы в результате атаки дронов-камикадзе, которые залетали на область с территории Житомирщины.
Ночью Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По меньшей мере 2 воздушные цели врага попали в Чернобыльскую зону.