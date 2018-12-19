Квартал в Торонто превратится в "гору" из стеклянного кирпича: фантастический проект

Всемирно известное датское архитектурное бюро BIG Architects построит потрясающий многоквартирный комплекс в самом большом городе Канады Торонто.

Невероятный проект под названием King Street West скадатиметься из нескольких модулей, собранных за каскадным принципу.

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Такой стиль является своеобразной визитной карточкой BIG Architects.



Квартал из стеклянного кирпича в Торонто: визуализация

Название футуристического квартала даст улица Кинг Вест, на которой он расположится между несколькими парками и домами из красного кирпича начала ХХ века.



Проект каскадного квартала от бюро BIG Architects в Торонто

По замыслу архитекторов, значительный объем здания сбалансируют сквозные арки, проходы, прозрачные стены из стеклянного кирпича и зеленые крыши.

Кроме квартир, в комплексе также предусмотрены площади для магазинов, кафе, ресторанов.



Как будет выглядеть квартал из стеклянной кирпича в Торонто

Украшением квартала станет площадь в центре, которую планируют полностью оставить под общественное пространство.



Площадь в центре квартала со стеклянного кирпича от BIG Architects

Благодаря особенностям конструкции и использованию именно стеклянного кирпича солнечные лучи смогут беспрепятственно попадать в помещение.

Архитекторы признаются, что ставили за цель создать альтернативу привычным для Торонто небоскребам, пишет Azure Magazine.



"Гора" в виде жилого квартала появится в Торонто

К слову, накануне в Дании представили проект экопоселения, которое построят только из переработанных материалов.