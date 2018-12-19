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      Квартал в Торонто превратится в "гору" из стеклянного кирпича: фантастический проект

      87 Читати новину українською
      Проект квартала в Торонто из стеклянной кирпича
      Проект квартала в Торонто из стеклянной кирпича / azuremagazine.com

      Всемирно известное датское архитектурное бюро BIG Architects построит потрясающий многоквартирный комплекс в самом большом городе Канады Торонто.

      Невероятный проект под названием King Street West скадатиметься из нескольких модулей, собранных за каскадным принципу.

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      Такой стиль является своеобразной визитной карточкой BIG Architects.

      Канада Торонто архітектура
      Квартал из стеклянного кирпича в Торонто: визуализация

      Название футуристического квартала даст улица Кинг Вест, на которой он расположится между несколькими парками и домами из красного кирпича начала ХХ века.

      Тороно скляна цегла каскад BIG Architects
      Проект каскадного квартала от бюро BIG Architects в Торонто

      По замыслу архитекторов, значительный объем здания сбалансируют сквозные арки, проходы, прозрачные стены из стеклянного кирпича и зеленые крыши.

      Кроме квартир, в комплексе также предусмотрены площади для магазинов, кафе, ресторанов.

      Канада Торонто BIG Architects скляна цегла
      Как будет выглядеть квартал из стеклянной кирпича в Торонто

      Украшением квартала станет площадь в центре, которую планируют полностью оставить под общественное пространство.

      Канада Торонто квартал скляна цегла
      Площадь в центре квартала со стеклянного кирпича от BIG Architects

      Благодаря особенностям конструкции и использованию именно стеклянного кирпича солнечные лучи смогут беспрепятственно попадать в помещение.

      Архитекторы признаются, что ставили за цель создать альтернативу привычным для Торонто небоскребам, пишет Azure Magazine.

      Канада Торонто каскад скляна цегла
      "Гора" в виде жилого квартала появится в Торонто

      К слову, накануне в Дании представили проект экопоселения, которое построят только из переработанных материалов.

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      Теги: Крутые здания Архитектура Канада Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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