Дом вокруг дерева: как выглядит дом, буквально приближенный к природе

Команда архитекторов Rieuldorang Atelier из Южной Кореи известна своими нестандартными конструкторскими решениями.

Дом необычной формы в южнокорейском населенном пункте Чхондо, что в провинции Кёнсан-Пукто, возводили на заказ хозяев, которые много работают в шумном городе.

Смотрите также: Коробка с сюрпризом: чем поражает дом-парадокс в Южной Корее

Им было важно, чтобы их дом был в тихом городе и максимально приближен к природе. Архитекторам удалось эту идею воплотить буквально.

Дом, "сердцем" которого является живое дерево

Дом, который получил название Baomaru House, площадью 188 квадратных метров, стоит на холме, окруженном горами. В ландшафте ничего специально не перерабатывали. Архитекторы использовали природные наклонности, без малейшего ущерба природе.

Дом с деревом от архитекторов Rieuldorang Atelier

"Изюминкой" здания стала его необычная идея и форма – она служит своеобразным обрамлением для площадки на террасе, с которого растет дерево.

Основным условием заказчиков была максимальная приближенность к природе

Дом с деревом на холме, окруженном горами

В минималистическом интерьере использованы преимущественно натуральные материалы, в частности дерево. Экстерьер здания выполнен в белых тонах, чтобы подчеркнуть его "чистоту" и неотразимость.