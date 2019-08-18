Дом вокруг дерева: как выглядит дом, буквально приближенный к природе
Команда архитекторов Rieuldorang Atelier из Южной Кореи известна своими нестандартными конструкторскими решениями.
Дом необычной формы в южнокорейском населенном пункте Чхондо, что в провинции Кёнсан-Пукто, возводили на заказ хозяев, которые много работают в шумном городе.
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Им было важно, чтобы их дом был в тихом городе и максимально приближен к природе. Архитекторам удалось эту идею воплотить буквально.
Дом, "сердцем" которого является живое дерево
Дом, который получил название Baomaru House, площадью 188 квадратных метров, стоит на холме, окруженном горами. В ландшафте ничего специально не перерабатывали. Архитекторы использовали природные наклонности, без малейшего ущерба природе.
Дом с деревом от архитекторов Rieuldorang Atelier
"Изюминкой" здания стала его необычная идея и форма – она служит своеобразным обрамлением для площадки на террасе, с которого растет дерево.
Основным условием заказчиков была максимальная приближенность к природе
Дом с деревом на холме, окруженном горами
В минималистическом интерьере использованы преимущественно натуральные материалы, в частности дерево. Экстерьер здания выполнен в белых тонах, чтобы подчеркнуть его "чистоту" и неотразимость.