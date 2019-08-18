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      Дом вокруг дерева: как выглядит дом, буквально приближенный к природе

      452 Читати новину українською

      Команда архитекторов Rieuldorang Atelier из Южной Кореи известна своими нестандартными конструкторскими решениями.

      Дом необычной формы в южнокорейском населенном пункте Чхондо, что в провинции Кёнсан-Пукто, возводили на заказ хозяев, которые много работают в шумном городе.

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      Им было важно, чтобы их дом был в тихом городе и максимально приближен к природе. Архитекторам удалось эту идею воплотить буквально.

      будинок архітектура дерево Південна Корея

      Дом, "сердцем" которого является живое дерево

      Дом, который получил название Baomaru House, площадью 188 квадратных метров, стоит на холме, окруженном горами. В ландшафте ничего специально не перерабатывали. Архитекторы использовали природные наклонности, без малейшего ущерба природе.

      Будинок дерево Південна Корея

      Дом с деревом от архитекторов Rieuldorang Atelier

      "Изюминкой" здания стала его необычная идея и форма – она служит своеобразным обрамлением для площадки на террасе, с которого растет дерево.

      Будинок з деревом у Південній Кореї

      Основным условием заказчиков была максимальная приближенность к природе

      Будинок дерево Південна Корея

      Дом с деревом на холме, окруженном горами

      В минималистическом интерьере использованы преимущественно натуральные материалы, в частности дерево. Экстерьер здания выполнен в белых тонах, чтобы подчеркнуть его "чистоту" и неотразимость.

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости Крутые здания Архитектура Южная Корея
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