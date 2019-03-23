Коробка с сюрпризом: дом-парадокс в Южной Корее

Команда архитекторов Rieuldorang Atelier удивила парадоксальным домом в Южной Корее.

Здание является примером новой "эмоциональной" архитектуры, пишет издание ignant.com.

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Дом имеет площадь 144 квадратных метра и рассчитан на одну семью.



Дом-парадокс в Южной Корее/Фото: ignant.com

В обычном пейзаже он выглядит довольно экстравагантно, ведь смелая модернистская коробка скрывает уютный сельский дом.

В бюро Rieuldorang Atelier рассказывают, что когда в Корее была чрезвычайно популярна книга "Обычное бытие" (Botong-ui jonjae) – главной темой которой была красота в повседневной жизни и размышления о прошлом, в котором ценилась красота простых вещей.

Мы начали проектировать с вопросом о том, как архитектура может "войти" в мир эмоций,

– рассказал руководитель бюро Rieuldorang Atelier Ким Сонгюл.

Парадоксальность здания заключается не только в его внешнем виде.



Интерьер дома-парадокса в Южной Корее/Фото: ignant.com

Одним из требований, которые поставил перед архитекторами клиент, был открытое, но в то же время интимное, скрытое от глаз соседей пространство и наличие навесов, где можно спрятаться от дождя или просто посидеть в покое перед входом в дом.