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      Коробка з сюрпризом: будинок-парадокс у Південній Кореї

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      Команда архітекторів Rieuldorang Atelier здивувала парадоскальним будинком у Південній Кореї.

      Будівля є прикладом нової "емоційної" архітектури, пише видання ignant.com.

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      Дім має площу 144 квадратних метри і розрахований на одну сім'ю.

      Південна Корея будинок-парадокс
      Будинок-парадокс у Південній Кореї/Фото: ignant.com

      У звичайному пейзажі він виглядає доволі екстравагантно, адже смілива модерністська коробка приховує затишний сільський будинок.

      У бюро Rieuldorang Atelier розповідають, що колись у Кореї була надзвичайно популярною книга "Звичайне буття" (Botong-ui jonjae) – головною темою якої була краса у буденному житті і роздуми про минуле, в якому цінувалася краса простих речей.

      Ми почали проектувати з питанням про те, як архітектура може "увійти" в світ емоцій,
      – розповів керівник бюро Rieuldorang Atelier Кім Сонгюл.

      Парадоксальність будівлі полягає не тільки в її зовнішньому вигляді.

      Південна Корея будинок-парадокс
      Інтер'єр будинку-парадоксу у Південній Кореї/Фото: ignant.com

      Однією з вимог, які поставив перед архітекторами клієнт, був відкритий, але водночас інтимний, прихований від очей сусідів простір та наявність навісів, де можна сховатися від дощу чи просто посидіти в спокої перед входом в будинок.

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      Теги: Подорожі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Фотоновини Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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