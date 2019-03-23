Коробка з сюрпризом: будинок-парадокс у Південній Кореї

Команда архітекторів Rieuldorang Atelier здивувала парадоскальним будинком у Південній Кореї.

Будівля є прикладом нової "емоційної" архітектури, пише видання ignant.com.

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Дім має площу 144 квадратних метри і розрахований на одну сім'ю.



Будинок-парадокс у Південній Кореї/Фото: ignant.com

У звичайному пейзажі він виглядає доволі екстравагантно, адже смілива модерністська коробка приховує затишний сільський будинок.

У бюро Rieuldorang Atelier розповідають, що колись у Кореї була надзвичайно популярною книга "Звичайне буття" (Botong-ui jonjae) – головною темою якої була краса у буденному житті і роздуми про минуле, в якому цінувалася краса простих речей.

Ми почали проектувати з питанням про те, як архітектура може "увійти" в світ емоцій,

– розповів керівник бюро Rieuldorang Atelier Кім Сонгюл.

Парадоксальність будівлі полягає не тільки в її зовнішньому вигляді.



Інтер'єр будинку-парадоксу у Південній Кореї/Фото: ignant.com

Однією з вимог, які поставив перед архітекторами клієнт, був відкритий, але водночас інтимний, прихований від очей сусідів простір та наявність навісів, де можна сховатися від дощу чи просто посидіти в спокої перед входом в будинок.