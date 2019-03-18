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      Сходи-соти відкрились у Нью-Йорку: чим вражає будівля

      656 Читать новость на русском
      Оглядовий майданчик The Vessel відкрився у Нью-Йорку
      Оглядовий майданчик The Vessel відкрився у Нью-Йорку / dezeen.com

      У Нью-Йорку відкрилась для відвідувачів одна з найочікуваніших будівель 2019 року – нова туристична принада Манхеттена оглядовий майданчик The Vessel.

      Будівля Vessel авторства британського архітектора Томаса Гетервіка, сконструйована зі 154 пар сходів, які з'єднані між собою. Здалеку вона нагадує гігантські бджолині соти.

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      Відтепер новими панорамами Манхеттена може милуватись кожен охочий, пише Dezeen.

      Vessel круті будівлі архітектура
      Оглядовий майданчик The Vessel відкрився у Нью-Йорку//Фото: Dezeen.com

      Стюарт Вуд із групи Heatherwick Studio зізнався, що нічого схожого архітекторам не доводилось розробляти раніше і навряд чи коли-небудь доведеться проектувати щось схоже.

      Це не будівля, це не скульптура, це не художня робота, і все ж вона має масштаб і актуальність для всіх цих типологій,
      – розповів Стюарт Вуд журналістам.

      оглядовий майданчик сходи соти Нью Йорк The Vessel
      Зовні будівля нагадує гігантські соти//Фото: Dezeen.com

      Окрім запаморочливих краєвидів на річку Гудзон, які відкриваються зі сходів Vessel, за словами архітекторів, найкращі панорами тут відкриваються всередину.

      The Vessel панорама Гудзон
      Панорама на Гудзон, яка відкривається з оглядового майданчика//Фото: Dezeen.com

      Користувачі діляться у соцмережах першими фото після відкриття нового оглядового майданчика.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Made it to #TheVessel - #CenterPiece at @HudsonYards (New York's NEW landmark just opened 3/15/19). It is a honeycomb-shaped, 15-story climbable #SpiralStaircase #ArtInstallation by #ThomasHeatherwick with 2500 steps and 80 viewing platforms. Ready to "climb" to the top wearing my #NeonYellow #BrightYellow #Crystals #CrystalNecklace #EmbellishedNecklace #StatementNecklace from @MySistersPrettyThings (SHOP NOW at http://MySistersPrettyThings.weebly.com) . . . . #MySistersPrettyThings #HudsonYards #HelloHudsonYards #Vessel #TheVesselNYC #Architecture #Structure #InfinityStairs #InfinityStaircase #StatementNecklaces #FashionStatement #FashionJewelry #FashionAccessory #FashionAccessories #NewYorkCity #ILoveNewYork #ILoveNY #Nobis #ThisIsNobis

      Допис, поширений Rebecca Kristen L (@mysistersprettythings)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      the vessel has arrived

      Допис, поширений Ricardo Navamuel (@ricnava)

      Поруч зі спорудою незабаром має відкритись культурний центр The Shed – Нерухомість 24 показувала, як відбувається його будівництво.

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      Дивіться відео, як будують культурний центр The Shed у Нью-Йорку:

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      Теги: Новини нерухомості Архітектура Новини нерухомості світу Круті будівлі Нью-Йорк Новини США
      Джерело: 24 rанал
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