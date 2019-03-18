Сходи-соти відкрились у Нью-Йорку: чим вражає будівля

У Нью-Йорку відкрилась для відвідувачів одна з найочікуваніших будівель 2019 року – нова туристична принада Манхеттена оглядовий майданчик The Vessel.

Будівля Vessel авторства британського архітектора Томаса Гетервіка, сконструйована зі 154 пар сходів, які з'єднані між собою. Здалеку вона нагадує гігантські бджолині соти.

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Відтепер новими панорамами Манхеттена може милуватись кожен охочий, пише Dezeen.



Оглядовий майданчик The Vessel відкрився у Нью-Йорку//Фото: Dezeen.com

Стюарт Вуд із групи Heatherwick Studio зізнався, що нічого схожого архітекторам не доводилось розробляти раніше і навряд чи коли-небудь доведеться проектувати щось схоже.

Це не будівля, це не скульптура, це не художня робота, і все ж вона має масштаб і актуальність для всіх цих типологій,

– розповів Стюарт Вуд журналістам.



Зовні будівля нагадує гігантські соти//Фото: Dezeen.com

Окрім запаморочливих краєвидів на річку Гудзон, які відкриваються зі сходів Vessel, за словами архітекторів, найкращі панорами тут відкриваються всередину.



Панорама на Гудзон, яка відкривається з оглядового майданчика//Фото: Dezeen.com

Користувачі діляться у соцмережах першими фото після відкриття нового оглядового майданчика.

The Vessel @ Hudson Yard!!!! Amazing pic.twitter.com/yhW8dm6X4R — Chele Meyer (@MeyerAna) 18 березня 2019 р.

Поруч зі спорудою незабаром має відкритись культурний центр The Shed – Нерухомість 24 показувала, як відбувається його будівництво.

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Дивіться відео, як будують культурний центр The Shed у Нью-Йорку:

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