Чим вражає проект найкрасивішої архітектурної будівлі світу

Проект нової будівлі Етнографічного музею у Будапешті визнали найкращим архітектурним проектом 2018 року.

За престижну міжнародну премію International Property Awards змагалось понад 1,7 проектів зі 115 країн світу.

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Омріяну нагороду віддали авторам проекту нового Етнографічного музею у столиці Угорщини. Автором проекту є угорське архітектурне бюро NAPUR.

Журі оцінили, як майстерно гармонійно їм вдалось поєднати незвичний дизайн будівлі з природою парку, де він буде розташований.

Архітекторам вдалось втілити у проекті концепцію "воріт" між містом і парком. Особливістю нового музею стане й те, що 60% будівлі буде розташована нижче рівня землі.



Проект нового Етнографічного музею в Будапешті

Проект реконструкції парку та будівництво нового Етнографічного музею у Будапешті розпочали ще у 2017-му році.

Окрім Етнографічного музею, там має з'явитись Будинок музики, Музей угорських інновацій та нова Національна галерея.

Візуалізація проекту нового етнографічного музею в Будапешті: дивіться відео