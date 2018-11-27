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      Як виглядає ресторан у Лісабоні з інтер'єром від українського дизайнера: фото

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      Студія українського дизайнера Yaroslav Galant innovative designe завершила роботу над інтер'єром ресторану Bairrista у Лісабоні.

      Заклад є першим у глобальній мережі фаст-фуд-ресторанів традиційної португальської кухні і розташований у сучасному районі Лісабона, пише his.ua.

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      За задумом замовників, інтер'єр ресторану поєднує португальські традиції і впізнаваний стиль Ярослава Галанта.

      ресторан Лісабон дизайн Ярослав Галант
      Дизайн інтер'єру ресторану у Лісабоні від українського дизайнера Ярослава Галанта

      Концепція закладу включає основні кольори бренду ті цитати із португальської культури.

      Лісабон дизайн інтер'єр ресторан
      В інтер'єрі ресторану присутнє сміливе поєднання кольорів з традиційною португальською плиткою

      В інтер'єрі ресторану присутнє гармонійне поєднання червоного, жовтого та блакитного, які асоціюються з неймовірною природою Португалії та азулежу – керамічна плитка, яка прикрашає інтер'єри та екстер'єри старовинних португальських будинків.

      ресторан інтер'єр Лісабон
      Люстри із соломи додають затишку інтер'єру ресторану Bairrista у Лісабоні

      Відчуття затишку на березі Атлантичного океану додають величезні плетені абажури, колоди-дрова, білий мармур та металеві конструкції, які, нібито розмовляють з гостями мовою місцевих традицій.

      До слова, напередодні дизайн квартири відомого українського дизайнера Сергія Махна переміг в одній із номінацій престижного конкурсу The Architecture Master Prize.

      Більше новин зі світу нерухомості читайте у розділі Нерухомість24

      Теги: Новини нерухомості Новини України Архітектура і дизайн Знай наших! Португалія Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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