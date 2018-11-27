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      Как выглядит ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера: фото

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      Студия украинского дизайнера Yaroslav Galant innovative designe завершила работу над интерьером ресторана Bairrista в Лиссабоне.

      Заведение является первым в глобальной сети фаст-фуд-ресторанов традиционной португальской кухни и расположено в современном районе Лиссабона, пишет his.ua.

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      По замыслу заказчиков, интерьер ресторана сочетает португальские традиции и узнаваемый стиль Ярослава Галанта.

      ресторан Лісабон дизайн Ярослав Галант
      Дизайн интерьера ресторана в Лиссабоне от украинского дизайнера Ярослава Галанта

      Концепция заведения включает основные цвета бренда и цитаты из португальской культуры.

      Лісабон дизайн інтер'єр ресторан
      В интерьере ресторана присутствует смелое сочетание цветов с традиционной португальской плиткой

      В интерьере ресторана присутствует гармоничное сочетание красного, желтого и голубого, которые ассоциируются с невероятной природой Португалии и азулежу – керамическая плитка, которая украшает интерьеры и экстерьеры старинных португальских домов.

      ресторан інтер'єр Лісабон
      Люстры из соломы делают уютным интерьер ресторана Bairrista в Лиссабоне

      Ощущение уюта на берегу Атлантического океана добавляют огромные плетеные абажуры, бревна-дрова, белый мрамор и металлические конструкции, которые, будто бы беседуют с гостями на языке местных традиций.

      К слову, накануне дизайн квартиры известного украинского дизайнера Сергея Махно победил в одной из номинаций престижного конкурса The Architecture Master Prize.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Португалия Знай наших! Архитектура и дизайн Фотоновости
      Источник: 24 канал
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