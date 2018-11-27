Как выглядит ресторан в Лиссабоне с интерьером от украинского дизайнера: фото

Студия украинского дизайнера Yaroslav Galant innovative designe завершила работу над интерьером ресторана Bairrista в Лиссабоне.

Заведение является первым в глобальной сети фаст-фуд-ресторанов традиционной португальской кухни и расположено в современном районе Лиссабона, пишет his.ua.

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По замыслу заказчиков, интерьер ресторана сочетает португальские традиции и узнаваемый стиль Ярослава Галанта.



Дизайн интерьера ресторана в Лиссабоне от украинского дизайнера Ярослава Галанта

Концепция заведения включает основные цвета бренда и цитаты из португальской культуры.



В интерьере ресторана присутствует смелое сочетание цветов с традиционной португальской плиткой

В интерьере ресторана присутствует гармоничное сочетание красного, желтого и голубого, которые ассоциируются с невероятной природой Португалии и азулежу – керамическая плитка, которая украшает интерьеры и экстерьеры старинных португальских домов.



Люстры из соломы делают уютным интерьер ресторана Bairrista в Лиссабоне

Ощущение уюта на берегу Атлантического океана добавляют огромные плетеные абажуры, бревна-дрова, белый мрамор и металлические конструкции, которые, будто бы беседуют с гостями на языке местных традиций.

К слову, накануне дизайн квартиры известного украинского дизайнера Сергея Махно победил в одной из номинаций престижного конкурса The Architecture Master Prize.

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