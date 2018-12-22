Чем поражает проект самого красивого архитектурного здания мира
Проект нового здания Этнографического музея в Будапеште признали лучшим архитектурным проектом 2018 года.
За престижную международную премию International Property Awards соревновались более 1,7 проектов из 115 стран мира.
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Желанную награду отдали авторам проекта нового Этнографического музея в столице Венгрии. Автором проекта стало венгерское архитектурное бюро NAPUR.
Жюри оценили, как мастерски им удалось гармонично совместить необычный дизайн здания с природой парка, где он будет расположен.
Архитекторам удалось воплотить в проекте концепцию "ворот" между городом и парком. Особенностью нового музея станет и то, что 60% здания будет расположено ниже уровня земли.
Проект нового Этнографического музея в Будапеште
Проект реконструкции парка и строительства нового Этнографического музея в Будапеште начали еще в 2017-м году.
Кроме Этнографического музея, там должен появиться Дом музыки, Музей венгерских инноваций и новая Национальная галерея.
Визуализация проекта нового этнографического музея в Будапеште: смотрите видео
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