Чем поражает проект самого красивого архитектурного здания мира

Проект нового здания Этнографического музея в Будапеште признали лучшим архитектурным проектом 2018 года.

За престижную международную премию International Property Awards соревновались более 1,7 проектов из 115 стран мира.

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Желанную награду отдали авторам проекта нового Этнографического музея в столице Венгрии. Автором проекта стало венгерское архитектурное бюро NAPUR.

Жюри оценили, как мастерски им удалось гармонично совместить необычный дизайн здания с природой парка, где он будет расположен.

Архитекторам удалось воплотить в проекте концепцию "ворот" между городом и парком. Особенностью нового музея станет и то, что 60% здания будет расположено ниже уровня земли.



Проект нового Этнографического музея в Будапеште

Проект реконструкции парка и строительства нового Этнографического музея в Будапеште начали еще в 2017-м году.

Кроме Этнографического музея, там должен появиться Дом музыки, Музей венгерских инноваций и новая Национальная галерея.

Визуализация проекта нового этнографического музея в Будапеште: смотрите видео