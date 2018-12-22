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      Чем поражает проект самого красивого архитектурного здания мира

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      Проект нового здания Этнографического музея в Будапеште признали лучшим архитектурным проектом 2018 года.

      За престижную международную премию International Property Awards соревновались более 1,7 проектов из 115 стран мира.

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      Желанную награду отдали авторам проекта нового Этнографического музея в столице Венгрии. Автором проекта стало венгерское архитектурное бюро NAPUR.

      Жюри оценили, как мастерски им удалось гармонично совместить необычный дизайн здания с природой парка, где он будет расположен.

      Архитекторам удалось воплотить в проекте концепцию "ворот" между городом и парком. Особенностью нового музея станет и то, что 60% здания будет расположено ниже уровня земли.

      Етнографічний музей Будапешт
      Проект нового Этнографического музея в Будапеште

      Проект реконструкции парка и строительства нового Этнографического музея в Будапеште начали еще в 2017-м году.

      Кроме Этнографического музея, там должен появиться Дом музыки, Музей венгерских инноваций и новая Национальная галерея.

      Визуализация проекта нового этнографического музея в Будапеште: смотрите видео

       

      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости Награды Венгрия Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 канал
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